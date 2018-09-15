قطر وفلسطين توقعان اتفاقية للتعاون في المجال الزراعي ومكافحة التصحر

وقعت قطر وفلسطين، اليوم السبت، اتفاقية لتعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجال الزراعي والحيواني والسمكي؛ فضلا عن تنفيذ مشاريع مشتركة في مكافحة التصحر، وزراعة النخيل، والتربة والمياه والإرشاد الزراعي، وغيرها.