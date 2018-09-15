عودة نحو 300 سوري إلى ديارهم خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أكثر من 300 سوريا عادوا إلى ديارهم خلال الـ24ساعة الماضية.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin عودة 116 لاجئا سوريا من لبنان إلى ديارهم خلال الـ24 ساعة الأخيرة

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان صادر عن المركز: "عاد 72 مواطنا سوريا [ 24 امرأه و36 طفلا ] إلى الغوطة الشرقية [ محافظة ريف دمشق]، و بلغ عدد العائدين منذ 30 سبتمبر/ أيلول عام 2015، عبر نقطة التفتيش الحدودية "الصالحية"، 135 271 شخصا، إلى مكان إقامتهم الدائمة، حيث عاد 243 مواطنا [ 75 أمرأة 120 طفلا] و 4 وحدات تقنية إلى محافظة دير الزور وريف دمشق، ووصل عدد العائدين منذ 25 أغسطس/ آب في عام 2018، إلى 9672 شخصا [3440 أمرأة و4519 طفلا] و171 وحدة تقنية و6 رؤوس من الماشية".

وأكد البيان أن عدد العائدين منذ تاريخ 30 سبتمبر عام 2015 بلغ حوالي 1.23 مليون نازح.

كما ذكر المركز أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، نفذت وحدات الهندسية في الجيش السوري، مهام إزالة الألغام من 6 هكتارات (الهكتار 10000 متر)، و7 مبان وكيلومتر واحد من الطرق.

وفي هذا الصدد أشار المركز إلى أنه:" تم اكتشاف وتدمير 56 عبوة قابلة للانفجار، من بينها 8 عبوات ناسفة مبتكرة".