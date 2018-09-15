أول رد فعل لبناني رسمي على "تطاول" قناة فضائية على أمير الكويت

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، نقل مكتب الحريري عنه، قوله: "ما حصل على إحدى الشاشات أمس، هو كلام خارج المناخ الوطني اللبناني المجمع على أفضل العلاقات مع الكويت، وسائر الإخوة العرب".
وتطرق السفير الكويتي إلى واقعة قيام أحد الإعلاميين بالإساءة إلى أمير الكويت من خلال قناة المنار التابعة لحزب الله، مؤكدا أن الكويت وأميرها "لا يلتفتون إلى صغائر الأمور".
وأضاف: "أثرنا هذا الموضوع مع رئيس الوزراء الحريري، الذي أعرب عن استنكاره واستيائه الشديد لهذا الأمر، ووعد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)