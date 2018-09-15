أول رد فعل لبناني رسمي على "تطاول" قناة فضائية على أمير الكويت

أعرب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عن رفضه لأي تطاول على الكويت وأميرها، وذلك بعد انتقاد أحد الإعلاميين، الأمير صباح الأحمد الصباح، عبر قناة "المنار" اللبنانية، واحتجاج الكويت.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، نقل مكتب الحريري عنه، قوله: "ما حصل على إحدى الشاشات أمس، هو كلام خارج المناخ الوطني اللبناني المجمع على أفضل العلاقات مع الكويت، وسائر الإخوة العرب".