تعرف على الدولة صاحبة أعلى نسبة معتمرين

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السيت، عن أكثر الجنسيات قدوما حتى الآن إليها، من أجل أداء مناسك العمرة.

وأشارت إلى احتلال الجنسية الباكستانية المركز الأول، بـ341 معتمرا، تليها الجنسية الهندية بـ128، والسريلانكية بـ59، ثم الأردن بـ31 والكويت بـ26، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

© REUTERS / Faisal Al Nasser قرار من السعودية بشأن العمرة

وتتوقع الرياض وصول 8.5 مليون معتمر هذا الموسم، لافتة إلى أن عدد تأشيرات العمرة زادت حتى الآن على 19 ألف طلب، وأن عدد المعتمرين القادمين بلغ حتى الآن 626 ألف رجل وامرأة.

وأشارت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى أنها "أكملت كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 8.5 مليون معتمر هذا العام".

#وزارة_الحج_والعمرة تطلق #مؤشر_العمرة_الأسبوعي حيث بلغ عدد التأشيرات الصادرة للعمرة 19757تأشيرة، فيما بلغ عدد المعتمرين القادمين 626 معتمرًا ومعتمرة. pic.twitter.com/ZpRhKJm7Vt — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) September 14, 2018

وأطلقت السعودية هذا العام موسم العمرة مبكرا في أول محرم (11 سبتمبر) بدلا من أول شهر صفر، بهدف زيادة أعداد المعتمرين لينتهي موسم العمرة في 15 شوال من كل سنة.

وبلغ عدد المعتمرين الذين قدموا من خارج المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي 2017 إلى 7 ملايين معتمر، وتطمح السعودية إلى زيادة عددهم إلى 15 مليونا مع حلول 2022، و30 مليونا في 2030، بحسب تصريحات عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة.