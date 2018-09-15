الإمارات ترد على "الهجوم ضد أمير الكويت"

ردت الإمارات اليوم السبت، على الهجوم الذي طال أمير الكويت، بإحدى القنوات.

وقال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، "آن الأوان لوضع حدّ للتجاوزات ضد الخليج وقادته من قلّة تغلّب مصلحة طهران على بيروت".

وقال قرقاش إن "أمير الكويت رمز خليجي رسمي وشعبي".

أمير الكويت رمز خليجي رسمي وشعبي، وهو الذي تميّز بمواقفه الإستثنائية والتطاول على شخصه من قبل قناة حزب الله يؤكد ضرورة إلتزام لبنان بسياسة النأي بالنفس، آن الأوان لوضع حدّ لهذه التجاوزات ضد الخليج وقادته من قلّة تغلّب مصلحة طهران على بيروت. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 15, 2018

وأضاف قرقاش أن أمير الكويت "هو الذي تميّز بمواقفه الإستثنائية والتطاول على شخصه من قبل قناة حزب الله يؤكد ضرورة إلتزام لبنان بسياسة النأي بالنفس، آن الأوان لوضع حدّ لهذه التجاوزات ضد الخليج وقادته من قلّة تغلّب مصلحة طهران على بيروت".