تسجيل
17:51 15 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    علم المغرب

    خبير: العثماني مجرد واجهة وليس الرئيس الفعلي لحكومة المغرب

    © AP Photo / Mohammad Hannon
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف خبير في شؤون الأحزاب المغربية أسباب عدم انسجام الأحزاب المشاركة في الحكومة، وعدم قدرتها على ترجمة حديث الملك محمد السادس بشأن الحوار المجتمعي مع المواطنين حتى الآن.

    وتشكل الحكومة المغربية من 6 أحزاب؛ على رأسها حزب العدالة والتنمية الذي يترأس رئيسه سعد الدين العثماني الحكومة، ويشغل نوابه نصيب الأسد في الحكومة بإجمالي 12 وزيرا وكاتبا للدولة من إجمالي 38 يشكلون الحكومة، ويأتي بعده حزب التجمع الوطني للأحرار(7 وزارات)، ثم حزب الحركة الشعبية (5 وزارات)، وحزب الاتحاد الاشتراكي (3 وزارات)، إضافة إلى حزب الاتحاد الدستوري (وزارتين)، وأخيرا حزب التقدم والاشتراكية الذي أصبح يملك وزارتين فقط في التشكيل الحكومي، بعد قرار ملك المغرب بحذف الوزارة المعنية بالماء من التشكيل الحكومي ونقل صلاحياتها إلى وزارة أخرى، وعلى الرغم من أن تشكيل الحالي للحكومة نظريا يجعل لحزب العدالة والتنمية "الإسلامي" الغلبة في القرارات، إلا أن الملاحظ هو زيادة نفوذ حزب التقدم والاشتراكية "اليساري" رغم عدم تمثيله في الحكومة بأكثر من وزارتين فقط، وهو ما يثير التساؤل عن حقيقة التحالف الحكومي في المغرب، وطبيعة العلاقة بين الأحزاب المشكلة للحكومة في المغرب.

    ملك المغرب
    © AP Photo / Uncredited
    المغرب يتخذ خطوة "غير مسبوقة" في الوطن العربي (فيديو)
    من جانبه، قال الخبير في شؤون الأحزاب السياسية في المغرب، الدكتور رشيد لزرق، إنه على الرغم من أن الحكومة المغربية تشكل من مجموعة من الأحزاب إلا أنه لا يمكن وصفها بـ"حكومة التحالفات الحزبية" موضحا لـ"سبوتنيك" أن حكومة العثماني هي "حكومة توافقات حزبية"، لافتا إلى أن تحالف الأحزاب الستة المشكلة للحكومة هش وقابل للتغيير في أي لحظة.

    وأرجع لزرق ضعف التحالف الحكومة إلى غياب دور رئيس الحكومة في التنسيق بين الأحزاب الستة، من ناحية، وتفضيل بعض الأحزاب لحساباتها السياسية الضيقة بدلا من بلورة خطة حكومية منسجمة تفيد المواطنين، من ناحية أخرى.

     

    وأشار الخبير في القانون الدستوري وشؤون الأحزاب إلى أن المتحمل الأكبر للمسؤولية هو حزب العدالة والتنمية، لأنه بالرغم من كونه حزب الأغلبية إلا أنه لم يحسم وضعه السياسي، هل هو قائد الحكومة الحالية  أم  مجرد مشارك فيها، ودائما ما تحكمه أولوياته الحزبية ونزاعاته الداخلية، ودلل لزرق على ذلك  بالخلاف الدائر داخل حزب العدالة والتنمية بين جناحي، بنكيران (الرئيس السابق للحكومة المغربية)، وسعد الدين العثماني (الرئيس الحالي للحكومة)، وما يتبعه من انقسام الحزب الأغلبية الحكومية بين المؤيدين والمعارضين لسياسة الحكومة.

     

    ولفت لزرق إلى أن رئيس الحكومة العثماني، بموجب كونه قائدا للأغلبية الحكومية وأمينا عاما العدالة والتنمية، لا يريد الحسم والوضوح السياسي، بحيث لا يحاسب على آراء نواب حزبه التابعين لجناح بنكيران، وهو ما يعطيه مساحة أكبر للمناورة السياسية وتضيق الخناق على باقي الأطراف الحكومية، فعندما يصدر عن أعضاء الحزب رأيا مناهضا لسياسة أي وزير بالحكومة، يبرر العثماني بأنها اختلافات  في التقدير السياسي للمعارضين له سيعمل على مناقشتها داخل الحزب.

    واعتبر لزرق إن تشتت حزب الأغلبية بين جناحين بنكيران والعثماني يجعل المغاربة في مواجهة  قيادات أو أشخاص وليس مؤسسات حزبية مسؤولة، مدللا بواقعة حذف الملك محمد السادس لمنصب وزيرة الماء، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة بدون علم حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، وقبله عدم توضيح مصير استقالة الوزير المنتدب في الحكامة، و إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.

    وشدد الخبير في شؤون الأحزاب المغربية على أن الحكومة المغربية يرأسها نظريا سعد الدين العثماني، ولكن فعليا وعلى أرض الواقع يتحكم في كل قراراتها عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب الذي لم يستطيع تشكيل الحكومة وعين الملك في أبريل/نيسان 2017 العثماني بدلا منه.

    ودلل الخبير المغربي على قوة بنكيران وسيطرته على الحكومة، بإصرار حزب التقدم و الاشتراكية على زيادة الممثلين له في الحكومة، بعد أن  أقال الملك وزيرة الماء التابعة له شرفات أفيلال، مفسرا بأن حزب التقدم والاشتراكية متحالف مع بنكيران، ضد العثماني وهو ما جعله مستمرا في تحميل العثماني المسؤولية السياسية لإعفاء أفيلال من منصبها، دون أن يتبع ذلك خروج الحزب من الحكومة، بل يطلب ضمنيا مساندة جناح بنكيران لإرغام العثماني على تعويض المنصب الحكومي المحذوف. 

    انظر أيضا:

    المغرب يتخذ خطوة "غير مسبوقة" في الوطن العربي (فيديو)
    شاهد... ولي عهد أبوظبي يستقبل ملك المغرب
    تنظيم "داعش" يفشل في اختراق منظومة أمن المغرب
    كوبا تنهي قطيعة أربعة عقود مع المغرب
    الاغتصاب بين وحشية الجريمة والخوف من الفضيحة... المغرب ينقسم حول قضية الطفلة خديجة
    الكلمات الدلالية:
    حكومة المغرب, رئيس الحكومة المغربية اللدكتور سعد الدين العثماني, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    نائب رئيس شركة آبل للتسويق، فيليب شير، يعرض هواتف آيفون الجديدة
    "آبل" تطرح ثلاثة موديلات جديدة لهاتفها الذكي "آيفون"
    كابتن ترامب
    كابتن ترامب
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك