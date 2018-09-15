السيسي يطلق أكبر حملة مسح طبي في العالم

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، اليوم السبت، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بإطلاق حملة مسح طبي لعدد 50 مليون مواطن مصري ابتداء من أكتوبر المقبل بإشراف وزارة الصحة، تعتبر الأضخم في العالم.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي صفحات إحى الصحف المصرية التي تتضمن وصفا لحملة الرئيس السيسي.

وأرفق بسام راضي تعليقا بالصورة قال فيه: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بإطلاق أضخم حملة مسح طبي في العالم لعدد ٥٠ مليون مواطن بداية من شهر أكتوبر القادم بإشراف وزارة الصحة وبمشاركة المؤسسات المعنية بالدولة".

وفي السياق، ذكرت مصادر إعلامية مصرية أنه سيتم إعلان مصر خالية من فيروس "سي" في العام 2020، والانتهاء من أنشاء وتطوير 376 مستشفى على مستوى الجمهورية، فضلا عن انجاز قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وبدء تفعيل مرحلته الأولى.