من هو محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي الجديد

اختار البرلمان العراقي اليوم، السبت، محمد الحلبوسي رئيسا جديدا لمجلس النواب، وذلك بأغلبية 167 صوتا، والذي شغل سابقا منصب محافظ الأنبار.

وبحسب صحيفة "السومرية نيوز" العراقية، قال تحالف "المحور الوطني" العراقي، في بيان له أمس الجمعة، إن "تحالف المحور يرشح رسميا محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان".



© REUTERS / STRINGER رسميا... المحور الوطني يعلن ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي

وكان قد ترشح في وقت سابق، بخلاف الحلبوسي، لرئاسة البرلمان العراقي، كل من نائب رئيس الجمهورية الحالي أسامة النجيفي، ورئيس تحالف "بيارق الخير" خالد العبيدي، وطلال الزوبعي، وأحمد الجبوري، ومحمد تميم، ورشيد العزاوي، ورئيس حزب الجماهير الوطنية أحمد عبدالله الجبوري.

الاسم والمولد والتعليم

محمد ريكان حديد علي الحلبوسي ، ولد في الأنبار شمال العراق 4 يناير 1981، وحالته الاجتماعية متزوج، أما مؤهلاته العلمية، فقد حصل على بكالوريوس هندسة مدنية، من الجامعة المستنصرية لعام 2001 / 2002، وماجستير هندسة من الجامعة نفسها عام 2006، وشهادة OSHA للسلامة المهنية، ودبلوم اللغة الإنجليزية من مركز التطوير في الجامعة المستنصرية، وشهادة التحكيم الهندسي من اتحاد المهندسين العرب.

وذكرت السومرية نيوز جزءا من مشاركاته الدولية في المؤتمرات على النحو التالي…

— مؤتمرات البرلمانات الدولية لسنة 2014 / 2015 /2016

— مؤتمر البرلمان الإسلامي لسنة 2016

— مؤتمر تطوير القادة منظمة NDI

— مؤتمر وورش عمل المصالحة المجتمعية وتفعيل دور الشباب والمرأة في بناء المجتمع / الامم المتحدة

— مؤتمر وورش عمل اعادة الاستقرار للمدن المحررة / EU

العضوية والانتماء

© REUTERS / فوز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي

— عضو نقابة المهندسين العراقيين عام 2002

— عضو اتحاد رجال الأعمال العراقيين عام 2012

— عضو مجلس النواب — الدورة الثالثة لعام 2014

— عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي 2014 / 2015

— عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2015 / 2016

— رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2016 / 2017

— محافظ الانبار 2017 / 2018

— عضو مجلس النواب الدورة الرابعة لعام 2018

— رئيس تحالف الانبار هويتنا.