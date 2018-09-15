من هو محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي الجديد

وبحسب صحيفة "السومرية نيوز" العراقية، قال تحالف "المحور الوطني" العراقي، في بيان له أمس الجمعة، إن "تحالف المحور يرشح رسميا محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان".
وذكرت السومرية نيوز جزءا من مشاركاته الدولية في المؤتمرات على النحو التالي…
— مؤتمرات البرلمانات الدولية لسنة 2014 / 2015 /2016
— مؤتمر البرلمان الإسلامي لسنة 2016
— مؤتمر تطوير القادة منظمة NDI
— مؤتمر وورش عمل المصالحة المجتمعية وتفعيل دور الشباب والمرأة في بناء المجتمع / الامم المتحدة
— مؤتمر وورش عمل اعادة الاستقرار للمدن المحررة / EU
العضوية والانتماء
— عضو نقابة المهندسين العراقيين عام 2002
— عضو اتحاد رجال الأعمال العراقيين عام 2012
— عضو مجلس النواب — الدورة الثالثة لعام 2014
— عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي 2014 / 2015
— عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2015 / 2016
— رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2016 / 2017
— محافظ الانبار 2017 / 2018
— عضو مجلس النواب الدورة الرابعة لعام 2018
— رئيس تحالف الانبار هويتنا.
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