مواصفات القائد الذي يبحث عنه محمد بن راشد (فيديو)

غرد حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عن القادة في الإمارات.

وقال محمد بن راشد، إنهم "يفتشون عن قادة يحركون الجبال، ويقودون التغيير".

نفتش عن قادة يحركون الجبال.. ويقودون التغيير.. ويصنعون المستقبل.. همتهم في السماء.. وطموحاتهم معانقة النجوم.. pic.twitter.com/9g5pvRT1Rj — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 15, 2018

وأضاف حاكم دبي "نفتش عن قادة يحركون الجبال.. ويقودون التغيير.. ويصنعون المستقبل.. همتهم في السماء.. وطموحاتهم معانقة النجوم".

ونشر محمد بن راشد فيديو مصاحب للتغريدة، يظهر فيه وعدد من أبناء الإمارات.