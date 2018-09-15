"أنصار الله" تكشف عن عملية عسكرية ضدها

كشفت جماعة أنصار الله، عن هجوم عسكري عليها من قبل الجيش اليمني، اليوم السبت.

القاهرة —سبوتنيك.وأعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" السيطرة على موقع عسكري سعودي في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تصادر ملايين الريالات في ذمار

وأفاد المركز الإعلامي لجماعة أنصار الله على حسابه في "تويتر"، مساء اليوم السبت، بأن مسلحي الجماعة "شنوا عملية هجومية على مواقع للجيش السعودي وقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قبالة موقع الإم بي سي في جيزان، تمكنوا خلالها من السيطرة على موقع الشبكة".

وأضاف أن مسلحي الجماعة أعطبوا آلية واغتنموا أسلحة خلال الهجوم.

في سياق متصل، قال المركز إن مقاتلي جماعة أنصار الله "أحبطوا زحفا لقوات الرئيس هادي غرب جبل السديس في قطاع نجران".

وأشار إلى مقتل تسعة من قوات الرئيس هادي وجرح العشرات وتدمير آليتين بعبوات ناسفة أثناء التصدي للزحف.

ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.