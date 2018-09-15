الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل: وثيقة قرطاج انتهت والبرلمان هو الحل

تونس — سبوتنيك. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، عقب لقاء جمعه ورئيس البرلمان محمد الناصر بمقر البرلمان، اليوم السبت، ونقلتها وسائل إعلام محلية، أن "وثيقة قرطاج لم تعد موجودة وأن البرلمان أضحى الإطار الأنسب لإدارة الحوار في المرحلة الحالية"، مشددا على أن "البرلمان هو الذي يمتلك المسؤولية السياسية والتاريخية، ويدا الاتحاد مفتوحتان للحوار لإيجاد الحلول، شريطة ألا تكون على حساب الطبقة الضعيفة والشغيلة في تونس".
وينهي تصريح الطبوبي وثيقة قرطاج التي طرحها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في آذار/مارس 2016 كاطار للحوار، بين القوى السياسية في تونس، وهي الوثيقة التي كانت قد سمحت بتوصل أعضائها من الأحزاب والمنظمات الوطنية إلى إقالة حكومة الحبيب الصيد في آب/أغسطس 2016، قبل أن يدب الخلاف بين القوى السياسية الموقعة على الوثيقة، بسبب مطالب الحزب الحاكم نداء تونس واتحاد الشغل بتغيير الحكومة الحالية التي يقودها يوسف الشاهد.
وفي أيار/مايو الماضي أعلن الرئيس السبسي إنهاء العمل بوثيقة قرطاج، وحمل الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية مسؤولية الأزمة السياسية الحالية في تونس.
ويصر اتحاد الشغل على مواقفه المتعلقة بالمطالبة بإقالة الحكومة الحالية التي يصفها بالفاشلة، ويدعو إلى تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد حتى انتخابات عام 2019.
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