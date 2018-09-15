الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل: وثيقة قرطاج انتهت والبرلمان هو الحل

طالب اتحاد الشغل التونسي كبرى النقابات العمالية في تونس بحوار وطني اجتماعي واقتصادي وسياسي في إطار البرلمان، معتبرا أن وثيقة قرطاج للحوار الوطني باتت منتهية.

تونس — سبوتنيك. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، عقب لقاء جمعه ورئيس البرلمان محمد الناصر بمقر البرلمان، اليوم السبت، ونقلتها وسائل إعلام محلية، أن "وثيقة قرطاج لم تعد موجودة وأن البرلمان أضحى الإطار الأنسب لإدارة الحوار في المرحلة الحالية"، مشددا على أن "البرلمان هو الذي يمتلك المسؤولية السياسية والتاريخية، ويدا الاتحاد مفتوحتان للحوار لإيجاد الحلول، شريطة ألا تكون على حساب الطبقة الضعيفة والشغيلة في تونس".

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI تونس… ثمانية من نواب الحزب الحاكم ينشقون ويعلنون تأييدهم للشاهد

وأضاف الطبوبي أن وثيقة قرطاج انتهت، وكل طرف يسير وفق أجندته وحساباته، ولم يبق إلا مجلس النواب المنتخب من الشعب لإدارة الحوار من أجل تجاوز الأزمة، وإن لم ينجح الأمر فسيتم إقرار الإضراب العام الذي ستنظر فيه الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل يوم 20 أيلول/سبتمبر الجاري، وسيفوض الأمر إلى الشعب والشارع.

وينهي تصريح الطبوبي وثيقة قرطاج التي طرحها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في آذار/مارس 2016 كاطار للحوار، بين القوى السياسية في تونس، وهي الوثيقة التي كانت قد سمحت بتوصل أعضائها من الأحزاب والمنظمات الوطنية إلى إقالة حكومة الحبيب الصيد في آب/أغسطس 2016، قبل أن يدب الخلاف بين القوى السياسية الموقعة على الوثيقة، بسبب مطالب الحزب الحاكم نداء تونس واتحاد الشغل بتغيير الحكومة الحالية التي يقودها يوسف الشاهد.

وفي أيار/مايو الماضي أعلن الرئيس السبسي إنهاء العمل بوثيقة قرطاج، وحمل الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية مسؤولية الأزمة السياسية الحالية في تونس.

ويصر اتحاد الشغل على مواقفه المتعلقة بالمطالبة بإقالة الحكومة الحالية التي يصفها بالفاشلة، ويدعو إلى تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد حتى انتخابات عام 2019.