بعد انتخاب رئيس البرلمان... الاتحاد الأوروبي يعلن موقفه من الحكومة العراقية

أعلن الاتحاد الأوروبي موقفه من الحكومة العراقية، وذلك بعد أن تم انتخاب محمد الحلبوسي اليوم السبت رئيسا للبرلمان.

القاهرة —سبوتنيك. ورحب الاتحاد الأوروبي بانتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد، محمد الحلبوسي، معتبرا تلك الخطوة حاسمة نحو تشكيل الحكومة، وداعيا الزعماء السياسيين إلى المضي قدما في هذا الشأن.

وقالت الناطقة باسم مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية، مايا كوتشيانتيتش، في بيان اليوم السبت، إن "انتخاب محمد الحلبوسي اليوم رئيسا جديدا للبرلمان العراقي أول خطوة حاسمة نحو تشكيل الحكومة، ونتوقع من الزعماء السياسيين المضي قدما بشكل سريع في هذا الشأن، وأن يسعوا إلى المشاركة الوطنية والمصالحة الوطنية واسعة النطاق".

وأضاف البيان، "على الحكومة الجديدة معالجة التحديات المتعددة التي تواجه العراق بشكل عاجل والاستجابة للطلبات المشروعة للشعب العراقي وتلبية طموحاته".

وأكد الاتحاد أنه "سيواصل دعمه للعراق وسيظل شريكا له، خاصة فيما يتعلق بجهود إعادة الإعمار، وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إصلاح قطاع الأمن المدني"، مضيفا: "سنعمل مع الحكومة الجديدة لدعم الاستقرار والأمن والديمقراطية الشاملة والازدهار الذي يستحقه العراقيين".

وتابع البيان: "من الضروري أن يستمر شركاء العراق الدوليون وبلدان المنطقة في لعب دور بناء، لدعم وتعزيز دعمهم للعراق، واحترام وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه بشكل كامل من أجل الاستقرار في العراق والمنطقة".

وفاز محافظ الأنبار السابق النائب محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي الجديد، بعد حصوله على 169 صوتا، بعد عملية التصويت التي جرت اليوم السبت، متقدما على منافسيه وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي.