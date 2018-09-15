إجراء سعودي "غير مسبوق" بهدف إسعاد الموظفين

بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، في انتهاج استراتيجية جديدة، بغرض إضفاء السعادة والبهجة على موظفيها.

واستحدثت وزارة الاتصالات السعودية، وظيفة جديدة تحت مسمى "اختصاصي سعادة الموظفين"، لتكون أول جهة حكومية تبادر إلى تطبيق مفهوم السعادة المؤسسية، وفقا لصحيفة "الوئام" السعودية.

وقالت وزارة الاتصالات- في بيان لها، إنها "تسعى من هذا الإجراء إلى خلق بيئة عمل محفزة وذات إنتاجية عالية، حرصًا منها على راحة الموظفين، وبناء أسس الاستمتاع بالعمل عبر تطوير منظومة الموارد البشرية".

سعدنا في @McitGovSa ان نكون اول جهة حكومية تطلق #السعادة_المؤسسة كأحد المبادئ الاساسية في الموارد البشرية لتعزيز احد قيمنا (الاستمتاع بالعمل) وخلق بيئة عمل جاذبة وتعزيز التوازن في الحياة العملية والاسرية.



فمرحبا بأول اخصائي "سعادة موظفين" بين فريق #HR والتواصل الداخلي pic.twitter.com/SBqfaxCsD4 — سعود الحقيل (@saud_alhokail) September 14, 2018

أما عن مهام ذلك الاختصاصي، فتتلخص في المساهمة مع فريق التواصل في نشر الابتسامة الصادقة بين الموظفين وتنظيم الفعاليات التي تعزز قيم الوزارة، مثل قيمة روح الفريق الواحد، والاستمتاع بالعمل، وابتكار أفكار وأنشطة مميزة تساهم في رفع التواصل الإيجابي.

وبينت الوزارة أن "اختصاصي سعادة الموظفين"، بات مكلفا بالمساهمة مع فريق إدارة التواصل الداخلي، بتوفير الخدمات والحاجات الأساسية التي من شأنها تسهيل حياة الموظف، وتبدأ من قياس مستوى سعادة وتفاعل الموظفين دوريًّا عبر استبيانات تحليل بيئة العمل، واستطلاعات الرأي، والاستماع إلى الموظفين وتلبية رغباتهم.