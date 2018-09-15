"الحوثي" يطلق صاروخا على السعودية

أعنلت جماعة "أنصار الله" عن إطلاقها صاروخا على المنطقة الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت الجماعة إلى إطلاق القوة الصاروخية صاروخا باليتسيا من طراز بدر1 على المدينة الاقتصادية بجيزان، حسب قناة المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله".

قناة المسيرة: صاروخ بالستي طراز #بدر1 يستهدف المدينة الاقتصادية السعودية بـ #جيزان.. #الساحل_الغربي — ابو يحيى (@Youssefail2017) September 15, 2018

وكان سلاح الجو التابع للجماعة، قد استهدف موقعا لقوات التحالف اليوم السبت، بسلسلة من الغارات.

وأكد مصدر عسكري أن الاطيران نفذ هجوما جويا بطائرة "قاصف1"على أحد المواقع التابعة للتحالف في منطقة الجوف.