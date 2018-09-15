وزير المالية السوداني الجديد يعتذر عن تولى المنصب

أعلن وزير المالية السوداني الجديد عبد الله حمدوك اعتذاره عن قبول المنصب دون توضيح أي أسباب، حسبما أكد مدير الإعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، إبراهيم الصديق.

الخرطوم — سبوتنيك. وقال مدير الإعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، إبراهيم الصديق في تصريح خاص، إن "عبد الله حمدوك اعتذر عن تولي منصب وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، دون توضيح أي أسباب".



© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH السودان يعلن تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة من 21 وزيرا اتحاديا

وأضاف الصديق، أن "عبد الله حمدوك، شكر الرئيس السوداني، عمر البشير ، لترشيحه لتولي المنصب".

يذكر أن الحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، أعلن أسماء الوزراء الجدد لحكومة الوفاق الوطني الجديدة يوم الخميس الماضي، بعد أن أقآلها الرئيس البشير قبل أيام قليلة، بسبب ضعف الحكومة السابقة في معالجة الأوضاع الاقتصادية المتأزمة بالبلاد منذ أشهر.

ويشار إلى، أن الحكومة الجديدة جاءت ببعض الأسماء بالحكومة السابقة في التشكيل الوزاري الجديد، حيث أبقت وزير الدفاع عوض أبنعوف ووزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد ووزير رئاسة الجمهورية، فضل عبد الله، ووزير ديوان الحكم الاتحادية، حامد ممتاز ووزير العدل محمد أحمد سالم، في مناصبهم نفسها.

وفي ذات الوقت، قام البشير بنقل وزير الإعلام، أحمد بلال عثمان إلى وزارة الداخلية، ووزير الثروة الحيوانية والسمكية، بشارة أرورالى إلى وزارة الإعلام والاتصالات، ووزيرة الضمان والرعاية الاجتماعية، مشاعر الدولب إلى وزارة التربية والتعليم العام، وجاءت من وزيرة التربية والتعليم العام سمية أبوكشوة إلى وزارة الضمان والرعاية الاجتماعية.