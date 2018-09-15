الإمارات توضح حقيقة قرارها بخصوص "واتساب"

تداولت تقارير مؤخرا، قرار من وزارة الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، بخصوص تطبيق التراسل الفوري "واتسآب".

وتناولت مواقع تواصل اجتماعي أنباء، حول توفير خدمة المكالمات الصوتية والمرئية عبر "واتسآب"، عن طريق خدمة الإنترنت اللاسلكية (الواي فاي) في الدولة.

ولكن نفى مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات، اليوم السبت، تشغيل خدمة الاتصال الصوتي عبر "واتسآب"، مؤكدا أن هذه الأنباء شائعة، وفقا لصحيفة " الإمارات اليوم ".

يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، أوقفت خدمات الاتصال الصوتي عبر تطبيقي "واتساب" و"سكايب" في الدولة، نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول.

وفي المفابل، رخصت الهيئة مع بداية العام الحالي لمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، طرح باقات للاتصال الصوتي والمرئي عبر بروتوكول الإنترنت في الدولة وذلك عبر تطبيقين، هما "BOTIM" و"C›ME"، بدقة عالية وحديث نقي وصافي، من دون تشويش.