الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجمة صاروخية معادية على مطار دمشق الدولي (فيديو)

أكد مصدر عسكري أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط مطار دمشق الدولي بريف دمشق".

وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مطار دمشق الدولي". وأفاد مصدر آخر أن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي المجاور لمطار دمشق الدولي أسفر عن أضرار مادية ولا أنباء عن ضحايا.

وقال المصدر: إن شظايا ناجمة عن اعتراض الصواريخ الإسرائيلية سقطت فوق الأحياء السكنية القريبة ووصل بعضها إلى مدينة جرمانا، فيما يتم العمل حاليا حاليا على جمعها.

ولم تتوافر أي معلومات حتى الآن عن وقوع إصابات بين المدنيين بسبب هذه الشظايا.

© Sputnik . خريطة الضربة الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي

ويذكر أن في 4 سبتمبر الماضي، قٌتل شخص واحد على الأقل، وأصيب 7 آخرون، في هجوم صاروخي إسرائيلي، استهدف بعض مواقع الجيش السوري بمحافظتي طرطوس وحماة.

ولم تعلق إسرائيل رسميا على الهجوم حتى الآن.