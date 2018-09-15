"هدد مناطق سكنية"... السعودية تسقط صاروخا أطلقه الحوثي

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت صاروخا أطلق من قبل "ميلشيا الحوثي" تجاه الأراضي السعودية، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف المتحدث أن الصاروخ أطلق لاستهداف المناطق الآهلة بالسكان، وأنه تم اعتراض الصاروخ، ولم ينتج عنه أية إصابات.

وأشار المالكي إلى أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة في تحد واضح للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، وتهديدا لأمن المملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

وأعنلت جماعة "أنصار الله"، مساء اليوم السبت، عن إطلاقها صاروخا على المنطقة الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت الجماعة إلى إطلاق القوة الصاروخية صاروخا باليتسيا من طراز بدر1 على المدينة الاقتصادية بجيزان، حسب قناة المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله".