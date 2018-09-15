الدفاع الروسية: المسلحون ينقلون حاويات كلور إلى إدلب

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي الجنرال فلاديمير سافتشينكو أن مسلحين من هيئة تحرير الشام نقلوا حاويات كلور إلى بسنقول الواقعة في محافظة إدلب.

وحذر المركز قادة المعارضة المسلحة بالتوقف عن الاستفزازات، التي من شأنها تقويض عملية السلام.

يذكر أن مركز المصالحة الروسي كان قد أعلن في وقت سابق أن الإرهابيين في سوريا يستعدون للاستخدام الفعلي للمواد السامة المصنوعة من الكلور ضد المشاركين في تصوير الهجوم الكيميائي المفبرك، من أجل إلقاء اللوم على الجيش الحكومي في هجوم كيميائي.

وجاء في بيان لمركز المصالحة يوم 12 سبتمبر: "تستعد الخوذ البيضاء بالاشتراك مع الإرهابيين للاستخدام الفعلي للمواد السامة المصنوعة من الكلور ضد المشاركين في التصوير من المدنيين، من أجل إلقاء اللوم على الجيش الحكومي في هجوم كيميائي".