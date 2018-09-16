بعد شهر من إصابته... وفاة فلسطيني متأثرا بجراحه

توفي فجر اليوم الأحد 16 سبتمبر / أيلول، الفتى الفلسطيني صهيب عبد السلام أبو كاشف، متأثرا بجروح أصيب بها مطلع الشهر الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.

© REUTERS / Ayman Nobani إصابة فلسطيني بثلاث طلقات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

رام الله — سبوتنيك . وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل لوكالة " سبوتنيك ": "توفي الفتى صهيب عبد السلام، 16 عاما، متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال التي أصيب بها مطلع الشهر الماضي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة ، حيث كان يتلقى العلاج في المستشفى الأوروبي".وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة قطاع غزة أحداث عنف متواصلة منذ أواخر مارس / آذار الماضي مع بدء "مسيرات العودة الكبرى"، بينما تتصدى القوات الإسرائيلية لآلاف الفلسطينيين المشاركين في المسيرات المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم.

ومنذ أواخر مارس الماضي وحتى الآن سقط أكثر من 175 قتيلا وأكثر من 18000 مصاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.