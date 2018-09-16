"أنصار الله " تعلن استعادة مواقع جديدة في اليمن

أعلن أنصار الله "الحوثيين"اليوم الأحد 16 سبتمبر / أيلول، استعادة مواقع جديدة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال "أنصار الله" إنهم نفذوا هجوما نوعيا، على مواقع الجيش اليمني في مديرية حيفان جنوب تعز، انتهى بالسيطرة الكاملة على عدد من التباب في منطقة المفاليس.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن: 8 قتلى و12 جريحا من "أنصار الله"

وقال "أنصار الله" إن الهجوم أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني.وفي سياق متصل، شن " أنصار الله "، عملية إغارة على مواقع لقوات الجيش في مفرق الوازعية غرب تعز، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها وإعطاب رشاش عيار 14.5.وفي الجهة الغربية أيضا لمحافظة تعز، نفذ "أنصار الله" كمينا بعبوة ناسفة لمجموعة من الجيش أثناء محاولتها التسلل شرق مفرق البرح بمديرية مقبنة.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ أذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.