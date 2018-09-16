بعد قسمهم أمام البشير... هذا ما وعد به الوزراء الجدد

توافق أغلب الوزراء الجدد في حكومة وفاق الوطني الجديدة بالسودان على أولويات الحكومة الجديدة، وهي التصدي للمشكلة، التي تعاني منها البلاد منذ عدة أشهر.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH مسؤول يكشف مفاجأة للسودانيين... لماذا قرر البشير حل الحكومة الخرطوم — سبوتنيك . وقال وزير الإعلام والاتصالات، بشارة أرور، السبت 15 سبتمبر / أيلول، في تصريحات صحفية، عقب أداء القسم الجمهوري، إن أولويات الحكومة هي إجراء كل ما من شأنه إسعاد المواطنين السودانيين، للحصول على معيشة كريمة ولتحقيق السلام والنماء.

وأكد الوزير أن المرحلة الحالية تركز على تحسين معيشة الناس وإصلاح الوضع الاقتصادي وتحقيق البناء السياسي لأجل استقرار البلاد، ولإحداث توافق سياسي كامل، يساعد في استقرار البلاد.

ومن جانبه، قال وزير التجارة والصناعة حاتم السر، إن المرحلة الحالية مهمة جدا في تاريخ السودان، التي دخلتها حكومة الوفاق الوطني الجديدة وفي تقديري هذه مرحلة العبور إلى الاستقرار وإصلاح الحالة الاقتصادية باعتباره أكبر تحدي مطروح أمام الساحة.

وأضاف أن الحكومة الجديدة، ستجابه هذه التحديات بروح وعزيمة وبرامج سياسية واقتصادية جديدة على أن تكون أبرز ملامحها إصلاح الاقتصاد مع مراعاة ظروف المواطنين وتخفيف أعباء المعيشة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار السر إلى أن المرحلة هذه أيضا مهمة لأنها تفضي إلى مرحلة الانتخابات العامة في العام 2020، وهي مرحلة تحضير الساحة للعب تنافس للعملية الديمقراطية التي ينتظرها الشعب السوداني.