تزامنا مع تحركات عسكرية... القوات الحكومية تسيطر على "التباب السود"

أحرز الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، تقدما في معارك مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله " تعلن استعادة مواقع جديدة في اليمن

القاهرة — سبوتنيك . وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة في تصريح نقله موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" اليوم الأحد 16 سبتمبر / أيلول: "قوات اللواء الخامس حرس حدود تمكنت من السيطرة على تباب المصنعة والحجارب وتباب المجوفة، التي تسمى التباب السود الواقعة شرق منطقة محديدة في جبهة باقم شمال صعدة".

وعن جبهة مران بمديرية حيدان جنوب غربي صعدة، قال العميد عبيد الأثلة: "تم قتل عدد كبير من المليشيا الانقلابية خلال 72 ساعة الماضية إثر المعارك، التي تخوضها وحدات اللواء الثالث عروبة منذ أيام في اتجاه معقل التمرد وزعيمه الحوثي".

وأوضح قائد محور صعدة: "المليشيا الحوثية تعيش حالة من الرعب والانكسارات المتتالية وسط تقدم ميداني لقوات الجيش الوطني، التي تحاصر مران من جهات عدة ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقها باسم قطع رأس الأفعى".

وأضاف: "مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات تعزيزات كبيرة للمليشيا، كانت قادمة من مركز مديرية حيدان لإنقاذ معقلهم الأول، إلا أنها فشلت في الوصول إلى مران".

يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات عسكرية لأنصار الله "الحوثيين" وإعلانهم استعادة مواقع جديدة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وأنهم نفذوا هجوما نوعيا، على مواقع الجيش اليمني في مديرية حيفان جنوب تعز، انتهى بالسيطرة الكاملة على عدد من التباب في منطقة المفاليس.

وكانت القوات الحكومية أعلنت في 21 أغسطس / آب الماضي، اقتحام منطقة مران معقل زعيم جماعة أنصار الله في صعدة، من 4 محاور، والسيطرة على عدد من المواقع.

ويخوض الجيش اليمني بإسناد من التحالف، معارك ضد جماعة أنصار الله في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.