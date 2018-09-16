لأول مرة منذ 7 سنوات سوريا تنتخب المجالس المحلية ومجالس المحافظات

ينتخب السوريون اليوم الأحد 16 أيلول /سبتمبر، ممثليهم في المجالس المحلية ومجالس المحافظات، التي يتنافس عليها أكثر من 40 ألف مرشح على 18478 مقعدا، وجاء ذلك وفقا وكالة الأنباء السورية "سانا".