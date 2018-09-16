إطلاق نار في ساحة المسجد النبوي في السعودية

تمكنت قوات أمن المسجد النبوي، مساء أمس السبت، من القبض على أحد الأشخاص، الذي أطلق النار في ساحة المسجد.

ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، بعدما قام الشخص، والذي اتضح أنه مريض نفسي، بإطلاق النيران بسلاح من نوع مسدس، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

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وأوضحت المصادر، أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما، وتم تسليمه إلى شرطة المنطقة المركزية بالمدينة المنورة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.