السعودية تحذر مواطنيها من مغادرة منازلهم في هذه الدولة

حذرت السلطات السعودية مواطنيها في هونغ كونغ، اليوم الأحد، من مغادرة منازلهم.

وأصدرت القنصلية العامة السعودية بيانا عبر صفحتها الرسمية على تويتر طالبت فيه مواطنيها بالتزام منازلهم، محذرة من ارتفاع مستوى العاصفة إلى الدرجة الثامنة، مع رياح شديدة.

تهيب القنصلية العامة المواطنين السعوديين المتواجدين في #هونج_كونج بأخذ الحيطة والحذر بسبب ارتفاع مستوى العاصفة الى الدرجة الثامنة، لذا ينصح بإلتزام مقر الاقامة.@KSAMOFA — القنصلية — هونج كونج (@KSAconsulateHK) September 15, 2018

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وفي تغريدة لاحقة أكدت القنصلية على مطالبتها بالتزام المنازل، مشيرة إلى أن خطر الإعصار لازال قائما، مع ارتفاع مستوى العاصفة إلى الدرجة العاشرة.

تهيب القنصلية العامة المواطنين السعوديين المتواجدين في #هونج_كونج بأن الاعصار لازال مستمر مع امطار شديدة وارتفاع مستوى العاصفة الى الدرجة #العاشرة. نأمل البقاء في مقر الاقامة وعدم الخروج. @KSAMOFA — القنصلية — هونج كونج (@KSAconsulateHK) September 16, 2018

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في سياق متصل، أعلنت الفلبين، اليوم الأحد 16 سبتمبر / أيلول، حصيلة قتلى الإعصار، الذي ضرب البلاد، قبل أن يتجه نحو الصين، التي من المقرر أن يصل إليها ظهر اليوم، قال مستشار رئيس الفلبين إن ما لا يقل عن 25 شخصا لاقوا حتفهم في البلاد نتيجة الدمار، الذي خلفه الإعصار "مانكوت"، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت السلطات المحلية إن شخصا آخر توفي نتيجة سقوط شجرة في إقليم إيلوكوس سور، ويعد الإعصار"مانكوت" أقوى إعصار إستوائي يصيب المنطقة هذا العام، ويحمل رياحا تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى أنه يعادل الفئة الخامسة وهي الأقوى في المحيط الأطلنطي.