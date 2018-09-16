"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع في جيزان

أعلنت جماعة أنصار الله، اليوم الأحد، إسقاط طائرة استطلاع للتحالف بقيادة السعودية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة أن "مقاتلي الجماعة أسقطوا طائرة استطلاع تابعة للتحالف أثناء تحليقها في سماء وادي جارة بجيزان".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله " تعلن استعادة مواقع جديدة في اليمن

وتعد الطائرة هي الثانية خلال 24 ساعة، حيث أعلنت جماعة "أنصار الله" السبت، إسقاط طائرة استطلاع مماثلة في جبل الشبكة شرق الدود بالقطاع ذاته خلال التصدي لزحف لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي باتجاه الجبل.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت جماعة "أنصار الله" إنهم نفذوا هجوما نوعيا، على مواقع الجيش اليمني في مديرية حيفان جنوب تعز، انتهى بالسيطرة الكاملة على عدد من التباب في منطقة المفاليس.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر التحالف العسكري الذي تقوده، منذ آذار/مارس 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة، والإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.