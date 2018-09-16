جامعة سعودية تصدر قرارا بشأن السماح للطالبات بالخروج

أصدرت جامعة الأميرة نورة، الواقعة في العاصمة السعودية الرياض، قرارا رسميا، اليوم الأحد، بشأن مسألة السماح للطالبات بالخروج من أبواب الجامعة.

وقالت صحيفة "عاجل" السعودية إن جامعة الأميرة نورة أصدرت، قرارا يسمح للطالبات بالخروج عند انتهاء محاضراتهن في أي وقت دون تصريح، وأعلنت إدارة الجامعة أن بواباتها ستكون مفتوحة أمام الطالبات على مدار 24 ساعة.

© AFP 2018 / Amer Hilabi السعودية تحذر مواطنيها من مغادرة منازلهم في هذه الدولة

في سياق آخر، أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، قرارا بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري، إضافة إلى إنشاء فريق استشاري بالرئاسة، يضم عددا من أصحاب الخبرة والتجربة والاختصاص، بعضوية نسائية.

وأوضح في بيان لرئاسة شؤون الحرمين، أنه "انطلاقا من أهمية الشورى ومكانتها في الإسلام، وتفعيلا لدور الاستشارة لتكون رافدا للهيئة الاستشارية والمجلس الاستشاري وإبداء الرأي في الموضوعات التي تهم الرئاسة وترتقي بمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين".

وأصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس قرارا بإنشاء فريق استشاري بالرئاسة، يضم عددا من أصحاب الخبرة والتجربة والاختصاص"، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.