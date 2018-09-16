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    طالبات سعوديات خلال مؤتمر المعرض الدولي للتعليم العالي في الرياض، السعودية 19 ابريل/ نيسان 2011

    جامعة سعودية تصدر قرارا بشأن السماح للطالبات بالخروج

    © AFP 2018 / Fayez Nureldine
    العالم العربي
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    أصدرت جامعة الأميرة نورة، الواقعة في العاصمة السعودية الرياض، قرارا رسميا، اليوم الأحد، بشأن مسألة السماح للطالبات بالخروج من أبواب الجامعة.

    وقالت صحيفة "عاجل" السعودية إن جامعة الأميرة نورة أصدرت، قرارا يسمح للطالبات بالخروج عند انتهاء محاضراتهن في أي وقت دون تصريح، وأعلنت إدارة الجامعة أن بواباتها ستكون مفتوحة أمام الطالبات على مدار 24 ساعة.

    رجال يتبضعون في كشك للفواكه خارج مسجد في مدينة الطائف، السعودية في 28 يوليو/ تموز 2017
    © AFP 2018 / Amer Hilabi
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    في سياق آخر، أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، قرارا بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري، إضافة إلى إنشاء فريق استشاري بالرئاسة، يضم عددا من أصحاب الخبرة والتجربة والاختصاص، بعضوية نسائية.

    وأوضح في بيان لرئاسة شؤون الحرمين، أنه "انطلاقا من أهمية الشورى ومكانتها في الإسلام، وتفعيلا لدور الاستشارة لتكون رافدا للهيئة الاستشارية والمجلس الاستشاري وإبداء الرأي في الموضوعات التي تهم الرئاسة وترتقي بمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين".

    وأصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس قرارا بإنشاء فريق استشاري بالرئاسة، يضم عددا من أصحاب الخبرة والتجربة والاختصاص"، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

     

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    تصريح, قرار, بدء الدراسة, جامعة الأميرة نورة, جامعة سعودية, فتيات سعوديات, سعوديات, السعودية
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