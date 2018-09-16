السعودية تبيع ممتلكات رجل أعمال شهير

قالت مصادر مطلعة إن السعودية ستطرح بدء من الشهر القادم عقارات مملوكة للملياردير المثقل بالديون معن الصانع وشركته للبيع بالمزاد من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدر بمليارات الريالات.

وكان الصانع على قائمة فوربس لأغني 100 رجل في العالم في 2007. لكن ألقي القبض عليه العام الماضي لعدم سداده ديونا ترجع للعام 2009 بعد انهيار شركته مجموعة سعد. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© REUTERS / Dado Ruvic "فوربس" تنشر قائمة أغنى 10 أثرياء بالعملات الرقمية... أقلهم يملك مليار دولار

وفيما يوصف بأنه أطول نزاع على ديون سعودي، أمضي الدائنون التسعة أعوام الأخيرة في ملاحقة مجموعة سعد، التي يوجد مقرها بالمنطقة الشرقية، لسداد الديون.

وقال مصدران مطلعان إن تحالف إتقان، الذي كلفته محكمة من ثلاثة قضاة في العام الماضي بتسوية الخلاف، سيبيع الأصول على مدى خمسة أشهر في مزادات بالمنطقة الشرقية والرياض وجدة.

وتابع المصدران أن المزاد الأول سيجري في أواخر أكتوبر تشرين/ الأول لقطع أرض غير مستغله وأراض تجارية ومزرعة ومبان سكنية تدر دخلا في الخبر والدمام.

وقدر أحد المصدرين حصيلة البيع بما بين مليار وملياري ريال (267-533 مليون دولار).

وأفاد مصدر من الدائنين أن المزاد أرجئ بسبب حالة الضعف في السوق العقارية المحلية.