بيان من قطر بعد "التطاول" على أمير الكويت

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، جاء فيه: "عبرت سعادة السيدة لولوة راشد الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن استنكار دولة قطر لما ورد من تجاوز مرفوض في حق صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على لسان أحد المحللين بإحدى القنوات العربية الفضائية".

أسأل الله التوفيق لحمل الأمانة وأسأله القول الثابت وأتشرف بخدمة وطني #قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء، وأشكر لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ على ثقته الغالية — لولوة راشد الخاطر (@Lolwah_Alkhater) December 13, 2017

وأكدت الخاطر على "ما لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة من مكانة وتقدير لدى جميع العرب حكاما ومحكومين وما له من منزلة متميزة لدى دولة قطر حكومة وشعبا"، داعية "جميع الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي إلى التحلي بقدر أكبر من المسؤولية وإلى تحري الدقة في نقلهم.. كما دعتهم إلى إنزال الرموز المجمع عليها، منزلتها التي تستحقها من التقدير والاحترام".

دولة قطر تستنكر التطاول على سمو أمير دولة الكويت الشقيقة على لسان أحد المحللين بإحدى القنوات العربية الفضائية، وتؤكد على ما له من مكانة وتقدير لدى جميع العرب حكاما ومحكومين، وما له من منزلة متميزة لدى دولة قطر حكومة وشعبا. pic.twitter.com/xSp17lQKei — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) ١٥ سبتمبر ٢٠١٨

​واستنكرت وزارة الإعلام الكويتية، أمس السبت، ما ورد على لسان الإعلامي في قناة "المنار" اللبنانية، وقالت، "ما أورده هذا الإعلامي يمثل افتراء وادعاء وتزييفا للحقائق، وتضليلا للرأي العام".

© AP Photo / Jon Gambrell رسميا... قناة "المنار" ترد على اتهامها بالإساءة لأمير الكويت

وأضافت، "إنها ادعاءات صاغها بعيدا عن الواقع، تشمل إساءات تكشف عن نوايا شريرة ومقاصد خبيثة، لن تنال من العلاقات الأخوية والتاريخية بين لبنان والكويت، ولن تعكر صفو هذه العلاقات أبدا".

وأكدت قناة "المنار"، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على "تويتر"، أمس السبت، أن ما جاء على لسان أحد الإعلاميين، خلال برنامج حواري، بخصوص أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، وتم فهمه على أنه إساءة، لا يعبر عن موقف القناة، مؤكدة أنها تحترم أمير وشعب الكويت.

كان الإعلامي في القناة اللبنانية المقربة من حزب الله، سالم زهران، قال، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استدعى أمير الكويت الذي كان في الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية، والتقاه مدة خمس دقائق، ليطلب منه إلغاء عقود موقعة مع الصين بقيمة 11 مليار دولار، والتوقيع مع شركات أمريكية على عقود بقيمة 14 مليار دولار".