مسؤول إماراتي يهدد دولة عربية جديدة بـ"سيناريو قطر"

هدد مسؤول أمني إماراتي دولة عربية جديدة بقطع العلاقات معها، مثلما حدث مع دولة قطر، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"إساءة لقادة خليجيين".

وقال ضاحي خلفان، قائد الشرطة السابق في دبي، وعضو المجلس التنفيذي في حكومة دبي، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس، السبت:

ما الذي يجعلنا نقف مع لبنان، وهي تسئ إلى رموز قادتنا الخليجيين الكبار.

العلاقات يجب أن يعاد النظر فيها…قطعنها مع القريب..نقطعها مع البعيد…لما قلة أدبه تزيد.

ما الذي يجعلنا نقف مع لبنان وهي تسئ الى رموز قادتنا الخليجيين الكبار.

العلاقات يجب ان يعاد النظر فيها…قطعنها مع القريب..نقطعها مع البعيد…لما قلة أدبه تزيد — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١٥ سبتمبر ٢٠١٨

وكان الإعلامي في القناة اللبنانية "المنار" المقربة من حزب الله، سالم زهران، قال، إن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استدعى أمير الكويت الذي كان في الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية، والتقاه مدة خمس دقائق، ليطلب منه إلغاء عقود موقعة مع الصين بقيمة 11 مليار دولار، والتوقيع مع شركات أمريكية على عقود بقيمة 14 مليار دولار".