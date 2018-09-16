وفد من فتح يتوجه إلى القاهرة لاستكمال جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية

يغادر وفد رسمي من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) رام الله، غدا الاثنين، إلى القاهرة للقاء مسؤولين من الاستخبارات المصرية التي تشرف على ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية.

© REUTERS / Suhaib Salem الحكومة الفلسطينية تتهم حماس بالتراجع عن المصالحة الوطنية

رام الله- سبوتنيك . وقالت "فتح"، في بيان مقتضب حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأحد، إن "وفدا قياديا من الحركة سيتوجه غداً إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء المسؤولين المصريين".

وأضاف البيان "يضم الوفد كل من رئيس وفد المصالحة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، ومحمد اشتية، وروحي فتوح حيث سيجتمع الوفد مع المسؤولين المصريين من أجل استكمال حوارات المصالحة الفلسطينية".

وتعمل مصر على إجراءات حوارات بين الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس الذي بدأ عام 2007 عبر تقريب وجهات النظر لتنفيذ الاتفاق الذي فشل مرات عديدة بفعل التعنت من قبل الفصائل المتخاصمة على الساحة السياسية.

كان وفد من جهاز الاستخبارات العامة المصرية برئاسة وكيل الجهاز عمرو حنفي زار رام الله قبل نحو أسبوعين، وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس للوفد استمراره في جهود المصالحة وترأس وفد المخابرات الوكيل عمرو حنفي.