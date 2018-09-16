"مفاجأة" بشأن هدية أمير قطر الثمينة لأردوغان

كشف نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان، عن "مفاجأة" بشأن هدية أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ويزعم ضاحي خلفان، أن الهدية، التي هي عبارة عن طائرة من طراز بوينغ 8-747، حسب موقع "kokpit" الإخباري التركي، مستعملة وليست جديدة.

وسخر خلفان من هدية أمير قطر، فكتب: "طائرة second hand — مستعملة جدا…هدية تميم لاردوغان / لله يا محسنين".

طائرة second hand — مستعملة جدا…هدية تميم لاردوغان / لله يا محسنين. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 15, 2018

كما اعتبر ضاحي خلفان أن "طائرة أردوغان الهدية…فيها شيء من الفساد السياسي".

طائرة اردوغان الهدية…فيها شئ من الفساد السياسي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 13, 2018

​ثم غرد ضاحي خلفان: "بعد الطائرة المستعملة الهدية لأردوغان من عمه تميم / الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى لها".

بعد الطائرة المستعملة الهدية لاردوغان من عمه تميم / الليرة التركية تهبط الى ادنى مستوى لها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 15, 2018

​ولا تزال وسائل الإعلام التركية تتحدث عن الطائرة الرئاسية "بوينغ 8-747" التي أهداها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونشرت وسائل إعلام تركية، صورا للطائرة الفاخرة التي هبطت قبل يومين، في مطار صبيحة غوكتشان الدولي في مدينة إسطنبول، حيث سيتم طلاؤها وتجهيزها بشكل تام قبيل الانضمام إلى أسطول الطائرات الرئاسية، وذلك وفقا لموقع "onedio" التركي

وأضافت أن الطائرة يقدر سعرها بـ400 مليون دولار، وتتسع وفق تصميمها الأساسي لـ400 راكب، إلا أنها خضعت إلى تصميم خاص، وانخفض عدد مسافريها بذلك إلى 76 راكبا، فيما يبلغ عدد طاقم الطائرة 18 شخصا، وفي داخلها صالة خاصة للاجتماعات، وغرفة نوم.