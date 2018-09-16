العراق الرابع عربيا في ملكية سندات الخزانة الأمريكية

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أن ملكيته لسندات الخزانة الأمريكية لشهر حزيران/يونيو 2018 ارتفعت لتبلغ 24 مليار دولار، وأن احتياطيه من النقد الأجنبي ارتفع أيضا ليبلغ خلال نفس الفترة 54 مليار دولار.

بغداد — سبوتنيك. وأكد البنك، في بيان، أنه "بهذا الارتفاع فإن العراق "يحتل المرتبة الرابعة من بين بعض الدول النفطية في ملكيته لسندات الخزانة الأمريكية، إذ جاءت السعودية بالمرتبة الأولى في الاستثمار في الأذونات والسندات الأمريكية بقيمة 164.9 مليار دولار لشهر حزيران/يونيو 2018 مقابل 137.9 مليار دولار لشهر آب/أغسطس 2017، في حين جاءت الإمارات بالمرتبة الثانية بإجمالي استثمارات بلغت 59.6 مليار دولار مقارنة بــ 55.9 مليار دولار في 2017، وجاءت الكويت بالمرتبة الثالثة بمقدار42.9 مليار دولار".

© AFP 2018 / Tobias SCHWARZ البنك المركزي العراقي يخرج رسميا من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي

وبالنسبة للاحتياطي النقدي الأجنبي للعراق، أكد البنك المركزي العراقي، بحسب البيان، أن الاحتياطي "ارتفع هو الآخر لشهر حزيران/يونيو 2018 ليسجل 54 مليار دولار مقابل 46.2 مليار دولار لشهر آب/أغسطس 2017 ي بنسبة زيادة 16.9 بالمئة، لافتا إلى أن العراق حل ثالثا بين الدول العربية بالنسبة لترتيب الاحتياطي النقدي، بعد المملكة السعودية التي بلغ احتياطيها 508 مليارات دولار، والإمارات التي حلت ثانية بمقدار 171 مليار دولار.

وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن، في بيان الخميس الماضي، عن رفع العقوبات المفروضة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي منذ فترة النظام السابق، مما سيتيح الفرصة للمؤسسات المصرفية العالمية للتعامل مع البنك مجددا وفق تعليمات جديدة.