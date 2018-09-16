سياسي سوري: الانتخابات المحلية تمهد لـ"مرحلة ما بعد الإرهاب"

قال الأمين العام لاتحاد القوى السورية، الدكتور فجر زيدان، إن إجراء الدولة السورية للانتخابات المحلية لأول مرة، منذ 7 سنوات، في الوقت الحالي، إشارة إلى استعدادها لمرحلة ما بعد الإرهاب.

وأضاف زيدان، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن الدولة تمهد الأرض، في الوقت الحالي، من أجل البدء الفوري في جهود إعادة إعمار سوريا، الأمر الذي سيتطلب بنية تحتية، من الأساسات والبشر، وهي تبدأ الأن بالعنصر البشري القادر على الإشراف على جهود الإعمار.

منافسة شريفة

© Sputnik . HASSAN HASHEM لأول مرة منذ 7 سنوات سوريا تنتخب المجالس المحلية ومجالس المحافظات

وأوضح الأمين العام لاتحاد القوى السورية، إن إجراء الانتخابات الحالية، والتي يتنافس فيها 40 ألف مرشح على ما يقارب الـ19 ألف مقعد بلدي، يشير بشكل واضح وقاطع إلى أن الدولة السورية تعتبر نفسها داخل مرحلة الاستقرار، فعليا، وأن ما يجري، في الوقت الحالي، من معارك ضد الإرهاب، ليس سوى تتمة أو ختام للوضع.

ولفت السياسي السوري إلى أن هذه الانتخابات تجري وسط أجواء هادئة تماما، فمن ناحية توقفت المعارك في معظم الأنحاء، بعدما حصرت قيادات الجيش العربي السوري الإرهابيين في نقاط معينة، وتدير مؤسسات الدولة المناطق الأخرى، بعيدا عن سيطرة الإرهابيين، ومن ناحية أخرى تبدأ جولات سياسية جديدة برعاية روسية تمهيدا لحل سياسي شامل.

وشدد زيدان على أهمية المرحلة المقبلة، أي مرحلة إعادة الإعمار، بعد طرد تنظيم "داعش" الإرهابي والمنظمات الإرهابية الأخرى، معتبرا أنها ستكون حاسمة تماما لتحديد وجهة أعداء سوريا، حيث سيتكشف الموقف الرسمي لأكثرية الدول التي تدعي أنها تحارب الإرهاب في سوريا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية ودول أخرى.

صناديق انتخابية

وينتخب السوريون، اليوم الأحد، ممثليهم في المجالس المحلية والبلدية ومجالس المحافظات، التي يتنافس عليها أكثر من 40 ألف مرشح على 18478 مقعدا، وجاء ذلك وفقا وكالة الأنباء السورية "سانا".

وبدأ التصويت الساعة السابعة صباحا، ومن المقرر أن تغلق الصناديق، في تمام الساعة السابعة مساء من اليوم نفسه، ويجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة 5 ساعات على الأكثر.

ودعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في ممارسة حقهم الانتخابي، لما لذلك من أهمية وأثر كبيرين في اختيار ممثلين قادرين على القيام بمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار والبناء بعد الانتصارات الكبيرة، التي حققها الجيش العربي السوري.