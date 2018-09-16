العبادي والممثل الأممي يؤكدان أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إضافة إلى تطوير الخدمات وتعزيز حالة الأمن والاستقرار.

بغداد — سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تسريع جهود تشكيل الحكومة العراقية وفق التوقيتات الدستورية من أجل المضي بعملية البناء والإعمار وتطوير الخدمات وتعزيز حالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها الشعب العراقي بعد تحقيق النصر وتحرير المحافظات من عصابة داعش الإرهابية".

يذكر أن البرلمان العراقي انتخب أمس السبت محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي رئيسا له، فيما فاز النائب حسن كريم الكعبي بمنصب النائب الأول، واليوم الأحد فاز النائب بشير الحداد بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.