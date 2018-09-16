ضمن توجيهات البشير وأردوغان... قرار مشترك بين السودان وتركيا

أعلن السفير السوداني في تركيا، يوسف الكردفاني، أمس السبت، عن استئناف التحويلات المصرفية بين المصارف السودانية والتركية.
وأوضح أن المعاملات المصرفية أصبحت متاحة عبر "اليورو والليرة التركية والدرهم"، بعد أن كانت متوقفة في الفترة السابقة.
وقال إن هذه الإتفاقيات تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد يوسف الكردفاني عزمه على إنفاذ ما تم الاتفاق عليه، وإنزال توجيهات الرئيسين البشير وأردوغان إلى أرض الواقع، بما يعود بالفائدة على شعبي البلدين.
وزادت العلاقات بين البلدين في المجال الزراعي عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى السودان، في ديسمبر/كانون الأول 2017.
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