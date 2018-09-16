ضمن توجيهات البشير وأردوغان... قرار مشترك بين السودان وتركيا

قال السفير السوداني لدى تركيا، يوسف الكردفاني، إن البلدين اتخذا قرارا جديدا، بعد فترة توقف دامت طويلا، في وقت تشهد فيه العلاقات بينهما تطورا ملحوظا.

أعلن السفير السوداني في تركيا، يوسف الكردفاني، أمس السبت، عن استئناف التحويلات المصرفية بين المصارف السودانية والتركية.

وأوضح أن المعاملات المصرفية أصبحت متاحة عبر "اليورو والليرة التركية والدرهم"، بعد أن كانت متوقفة في الفترة السابقة.

© AP Photo / Kayhan Ozer بعد قرار الـ"35 عاما"... إعلان من السودان بشأن التعاون مع تركيا

وكشف الكردفاني في تصريح لـ " المركز السوداني للخدمات الصحفية "، عن إتفاق لزيادة حجم التبادل التجاري تدريجيا، ليصل إلى ملياري دولار خلال عامين، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزي ونظيره التركي في شهر مايو/أيار، موضحا ان الخرطوم وأنقرة وقعتا العديد من الاتفاقيات لزيادة حجم التبادل التجاري، خاصة في مجالات النفط والتعدين والزراعة والتجارة.

وقال إن هذه الإتفاقيات تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد يوسف الكردفاني عزمه على إنفاذ ما تم الاتفاق عليه، وإنزال توجيهات الرئيسين البشير وأردوغان إلى أرض الواقع، بما يعود بالفائدة على شعبي البلدين.

وزادت العلاقات بين البلدين في المجال الزراعي عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى السودان، في ديسمبر/كانون الأول 2017.