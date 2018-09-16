"السعودية" تطلق خدمة جديدة للمسافرين

وتتيح الخدمة لمسافري شركة الطيران السعودية، التواصل النصي بينهم عبر الهواتف الذكية، من خلال تطبيقي "آي ميساج" لحاملي هاتف "آيفون" و"فيسبوك ميسنجر"، وذلك على متن طائراتها المزودة بخدمة الإنترنت، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

© Sputnik . Natalia Seliverstova الخطوط الجوية السعودية تستخدم "واتساب" للتواصل مع عملائها

وتضاف الميزة الجديدة إلى خدمة التواصل المجاني عبر تطبيق التراسل الفوري "واتسآب"، التي أطلقتها الشركة في شهر مايو/أيار.

ويمكن للضيوف المسافرين على متن جميع الرحلات التي يشملها الاتصال اللاسلكي "واي فاي"، الوصول إلى خدمة تطبيقات التواصل الاجتماعي، من خلال عملية بسيطة، وذلك بتوصيل هواتفهم بشبكة "SAUDIA_ONAIR"، ثم اختيار الخدمة وتسجيل عنوان بريد إلكتروني من أجل التنشيط، وبمجرد تحديد الخدمة ستكون متاحة على مدار الرحلة الجوية.

وتتوفر الخدمة لجميع درجات السفر على أكثر من 100 طائرة من طائرات أسطول الخطوط السعودية الحديث، المكون من طائرات "B777-300" و"B787" و"دريملاينر" و"A330-300" والجيل الجديد من طائرات "A320".

وتعتبر الخطوط الجوية السعودية أول شركة طيران في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، التي تقدم خدمة مجانية لتطبيقات التواصل الاجتماعي على رحلاتها الدولية.