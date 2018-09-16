رسميا... توقيع الاتفاق التاريخي بحضور الملك سلمان وولي العهد (صور)

وقع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي اتفاقية جدة للسلام برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة، مساء اليوم الأحد "برعاية الملك سلمان.. رئيس دولة إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا يوقعان اتفاقية جدة للسلام بين بلديهما"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

© REUTERS / HANDOUT دخول المرحلة ما قبل الانتقالية لجنوب السودان عقب توقيع اتفاقية السلام في إثيوبيا

وأضافت الخارجية أن مراسم التوقيع "بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

وحضر توقيع الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش.

#صور | برعاية خادم الحرمين الشريفين.. رئيس دولة إريتريا ورئيس وزراء أثيوبيا يوقعان اتفاقية جدة للسلام بين بلديهما ويقلدهما قلادة الملك عبدالعزيز.#واس pic.twitter.com/ak94pLZ9BD — واس (@spagov) September 16, 2018