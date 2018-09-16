رسميا... توقيع الاتفاق التاريخي بحضور الملك سلمان وولي العهد (صور)

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة، مساء اليوم الأحد "برعاية الملك سلمان.. رئيس دولة إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا يوقعان اتفاقية جدة للسلام بين بلديهما"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وحضر توقيع الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش.
#صور | برعاية خادم الحرمين الشريفين.. رئيس دولة إريتريا ورئيس وزراء أثيوبيا يوقعان اتفاقية جدة للسلام بين بلديهما ويقلدهما قلادة الملك عبدالعزيز.#واس pic.twitter.com/ak94pLZ9BD— واس (@spagov) September 16, 2018
#صور | برعاية خادم الحرمين الشريفين.. رئيس دولة إريتريا ورئيس وزراء أثيوبيا يوقعان اتفاقية جدة للسلام بين بلديهما ويقلدهما قلادة الملك عبدالعزيز.#واس pic.twitter.com/jfklssIo6P— واس (@spagov) September 16, 2018
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