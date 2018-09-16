تفاصيل جديدة في قضية منع قيادات عسكرية جزائرية من السفر

قرر القضاء العسكري، سحب جوازات سفر لـ5 ضباط سامين برتبة لواء، بعدما كان قد صدرت في حقهم قرارات منع من السفر، حسب ما أوردته وسائل إعلام جزائرية.

وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، يتعلق الأمر بالجنرال مناد نوبة، القائد السابق للدرك الوطني، سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، عبد الرزاق شريف القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة، واللواء حبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، بالإضافة إلى بوجمعة بودواو الذي كان يشغل منصب مدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع الوطني.

© AP Photo / Toufik Doudou منع سفر قيادات عسكرية وأمنية بارزة في الجزائر

وجاء قرار القاضي العسكري بعد مغادرة اللواء سعيد باي الجزائر رغم قرار منعه من مغادرة التراب الوطني رفقة عائلته، وقد جاءت مغادرته الجزائر بعد فترة قصيرة من صدور قرار المنع من مغادرة البلاد، بعد تواطؤ من داخل المصالح الأمنية لمطار الجزائر الدولي بالعاصمة، وفقا للصحيفة.

ووفق ذات المصدر فإن المحكمة العسكرية تتحرى منذ أشهر مع الألوية الخمسة في قضية استغلالهم النفوذ والثراء غير المشروع وإستعمال وظيفتهم السامية كعسكريين للحصول على مزايا غير مستحقة.

وكان رئيس الجمهورية قد أنهى مهام الألوية الخمسة مؤخرا، بعدما وصلته تقارير عن ممتلكاتهم غير المشروعة والثروات وتجاوزاتهم للقوانين وضوابط المهمات الموكلة لهم.

وذكر الموقع أن كل واحد من هؤلاء الأولوية تمكن من كسب ثروات طائلة بشكل غير شرعي وبعظهم يملك حوالي 30 شركة خاصة في مجالات مختلفة، أغلبها بأسماء أبنائهم.