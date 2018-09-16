الممثل الأممي الخاص بالعراق يأسف لعدم وصول نساء مؤهلات إلى رئاسة البرلمان

حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، اليوم الأحد، القوى والكتل السياسية العراقية على اتخاذ خطوات سريعة لانتخاب رئيس الجمهورية واختيار شخصية تشكل الحكومة المقبلة، معربا عن خيبة أمله "العميقة " من عدم وصول أي من النساء "المؤهلات البارزات" إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.

بغداد — سبوتنيك. وقال كوبيتش، في بيان، "يرحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بانتخاب مجلس النواب لرئيس المجلس ونائبيه، ويهنئ المسؤولين الذين تم انتخابهم، وتتطلع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي) إلى العمل مع القيادة البرلمانية الجديدة ومجلس النواب، وهي على استعداد لتقديم أية مساعدة تطلب منها".

© REUTERS / العبادي والممثل الأممي يؤكدان أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

وأعرب كوبيتش عن "خيبة أمله العميقة من عدم وصول أي من النساء المؤهلات البارزات إلى هيئة رئاسة مجلس النواب" ، حاثا "النواب والقادة السياسيين على أن يفوا بتعهداتهم وينتخبوا نساء لمواقع قيادية أخرى في مجلس النواب وللمناصب الوزارية وغيرها من المناصب العليا في الحكومة المقبلة".

وحث كوبيتش "القوى والكتل السياسية على الإسراع في المضي قدما، والتزاما بالتوقيتات الدستورية، بعملية انتخاب رئيس الجمهورية ثم رئيس مجلس الوزراء، ليعقب ذلك تشكيل حكومة وطنية مؤيدة للإصلاح وعابرة للطوائف وتستند الى التعاون والشراكة بين مختلف مكونات العراق وفئاته، بعيدا عن المحاصصة الطائفية والفساد "، لافت إلى أن " حكومة بهذه الشروط هي وحدها القادرة على استعادة ثقة المواطنين، والعمل بسرعة على تلبية مطالبهم بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل والتنمية والإصلاح الاقتصادي وحماية مصالح العراق وضمان الاحترام الكامل لسيادته واستقلاله".

يذكر أن البرلمان العراقي انتخب أمس السبت محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي رئيسا له، فيما فاز النائب حسن كريم الكعبي بمنصب النائب الأول، واليوم الأحد فاز النائب بشير الحداد بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.