البشير يعين وزير المالية الأسبق محمد خير الزبير محافظاً لبنك السودان المركزي

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، قراراً جمهورياً، بتعيين وزير المالية الأسبق محمد خير الزبير، محافظا لبنك السوداني المركزي، ويأتي ذلك عقب يوم واحد بتعيين وزراء بالحكومة الوفاق الوطني الجديدة يوم أمس السبت.

الخرطوم- سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للشؤون الإعلامية بالرئاسة السودانية، اليوم الأحد، أن "الرئيس البشير، أصدر قرارا بتعيين، محمد خير الزبير، محافظاً لبنك السودان المركزي".

© REUTERS / TIKSA NEGERI بعد رفض وزير للمنصب... البشير يعلن الحكومة الجديدة كاملة

ويأتي تعيين محافظ للبنك المركزي السوداني الجديد، عقب يوم واحد بإصدار الرئيس البشير، مرسومين جمهوريين بتعيين وزراء اتحاديين ووزراء دولة بحكومة الوفاق الوطني الجديدة، بعدما حل الحكومة السابقة بسبب عجزها معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية بالبلاد منذ العام الحالي.

ومحمد خير الزبير، الذي يخلف محافظ البنك المركزي الراحل حازم عبد القادر الذي توفي جراء إصابته بأزمة قلبية خلال زيارته إلى تركيا في حزيران/يونيو الماضي، حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة 1983، وماجستير الاقتصاد المالي من نفس الجامعة عام 1976.

وشغل الزبير مناصب رفيعة أبرزها وزير دولة بوزارة المالية من العام 1998 وحتى العام 2000، ثم وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني خلال عامي 2000 و2001.