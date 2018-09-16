الحكومة اليمنية تعلق على "تطور خطير" بين الأمم المتحدة و "أنصار الله"

وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، اليوم الأحد، إن "توقيع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع جماعة الحوثيين، لإنشاء "جسر جوي طبي إنساني" إلى صنعاء، تطور خطير وسقوط مدوٍ وتحد صارخ للقرارات الدولية"، حسب صحيفة الشرق الأوسط.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله " تعلن استعادة مواقع جديدة في اليمن

وأضاف الإرياني إن مذكرة تفاهم بين "أنصار الله" ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، حول إنشاء جسر جوي طبي "تطور خطير وسقوط مدوي يكشف مستوى الدعم الذي تقدمه المنسقة للحوثيين في تحد صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".

وتقضي مذكرة التفاهم التى وقعتها "الحوثي" ومنسقة الأمم المتحدة في اليمن بنقل المرضى ذوى الحالات الحرجة إلى خارج اليمن لتلقى العلاج اللازم، وذلك عبر رحلات مبرمجة تابعة للأمم المتحدة.

وكان الإيراني قد أعلن عن مفاجأة بشأن طائرة جماعة "أنصار الله" التي لم تسافر إلى مباحثات جنيف الأخيرة.

وكشف وزير الإعلام اليمني، معمر بن مطهر الإرياني، أن ميلشيا "الحوثي" قامت بتزوير بطاقات هوية يمنية لـ100 "إرهابي من عناصر حزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني"، حسب "البيان" الإماراتية.