إصابة ضابط وأربعة جنود إسرائيليين في اشتباكات مع فلسطينيين شمال القدس

أصيب ضابط وأربعة جنود إسرائيليين في اشتباكات مع شبان فلسطينين، مساء اليوم الأحد، أثناء عملية إنقاذ حافلة جنود إسرائيلية دخلت إلى مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس بطريق الخطأ.

رام الله — سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" بـ "إصابة ضابط وأربعة جنود إسرائيليين بعد دخول حافلة إسرائيلية مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس".

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وتابع "اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان والقوات الإسرائيلية".

وتوفي مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر 40 عاماً متأثرا بجروح أصيب بها جراء عملية تعرضه للطعن صباح اليوم الأحد عند مستوطنة "غوش عتصيون" بالقرب من بيت لحم جنوب الضفة الغربية، فيما أطلق الأمن الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني واعتقله بدعوى تنفيذ العملية.

وتعاني مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة أعمال عنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتزايدت تلك الأعمال منذ بدء "مسيرات العودة الكبرى" بالقطاع في الثلاثين من آذار/مارس المنصرم بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأرض.

ومنذ انطلاق المسيرات وحتى الآن بلغ عدد القتلى الفلسطينيين قرابة 200 شخص بالإضافة إلى نحو 20 ألف مصاب برصاص الجيش الإسرائيلي. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.