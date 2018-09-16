محاولة تسلل لمسلحي "أنصار الله" وخسائر في الأرواح

تجددت المواجهات بين قوات الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة —سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" إن مواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من مليشيا الحوثي التسلل إلى مواقع في قمة جبل العبلية الاستراتيجي بجبهة حيفان جنوب تعز"، وأكد "أن الجيش أحبط محاولة المليشيا، وكبدها قتلى وجرحى".

من جهة ثانية، أعلنت جماعة "أنصار الله" استعادة مواقع من قبضة القوات الحكومية في تعز.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" أن مسلحي الجماعة نفذوا عملية هجومية على مواقع للجيش في جبهة أبعر بمديرية صبر جنوب شرقي تعز، تمكنوا خلالها من السيطرة على مواقع وعدة تباب، وإلحاق خسائر بالقوات الحكومية.

يُذكر أن الجيش اليمني أعلن في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري سيطرته على جبل ذيبان الاستراتيجي في مديرية حيفان، بعد استعادة مركز السويداء الصحي والخزجة وجبل هيجة الجن وغيرها في المديرية ذاتها عقب معارك مع مسلحي "أنصار الله".

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الانسان.