السعودية تتلقى الصاروخ 197... والحصيلة ترتفع إلى 112 قتيلا

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، تصدى السعودية لصاروخ "حوثي".

وأضاف المالكي أنه وفي تمام الساعة الرابعة وتسع وأربعين دقيقة رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل "ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخًا باليستيًا باتجاه المملكة https://t.co/GReVkst0Uy pic.twitter.com/rJ6FaSI6PZ — مصدر الأخبار (@mssdr24) September 16, 2018

وتابع المالكلي أن الصاروخ كان باتجاه منطقة (جازان)، وأطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض الصاروخ وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.

وبلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها "ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران" باتجاه المملكة حتى الآن (197) صاروخا، تسببت في "استشهاد (112) مدنيا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات".