بعد الهجوم التركي شمالي العراق... العبادي يأمر بانتشار عسكري واسع على الحدود

أصدر مجلس الأمن الوطني، اليوم الأحد، عدة قرارات خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عدة قرارات مهمة من بينها إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية، وانتشار قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان إن المجلس قرر بعد اجتماعه، "نشر قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية لحماية الحدود ومنع أي خروقات ويتم توفير الأعداد والمستلزمات الكافية لذلك".

© REUTERS / UMIT BEKTAS تركيا: نواصل عملياتنا في شمال العراق وخصوصا بعد زيارة العبادي إلى أنقرة

وأشار المكتب إلى أن وزارة الخارجية ستتولى "اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوثيق الخروقات التركية للأجواء العراقية لدى الأمم المتحدة".

كما قرر المجلس أن تتولى "وزارة الداخلية إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية".

ومن جانبها أعلنت رئاسة هيئة الأركان التركية، اليوم الأحد، مقتل اثنين من منظمة "بي كا كا" بقصف جوي شمالي العراق.

وذكر البيان الصادر عن الأركان أن "مقاتلات تركية شنت غارة على أوكار المنظمة في منطقة زاب شمالي العراق".

وأشار البيان إلى أن "الغارة أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين من "بي كا كا" كانا يعتزمان استهداف مواقع عسكرية تركية حدودية".