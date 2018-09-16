مستشار بالديوان الملكى السعوي يفجر مفاجأة

تدعم المملكة العربية السعودية، 32 دولة حول العالم بمليارات الريالات، حسب تأكيد مستشار بالديوان الملكى السعودي.

وقال المستشار بالديوان الملكي، عبد الله ربيعة، إن المملكة تدعم العملية التعليمية في الدول المنكوبة بأكثر من 19 مليار ريال "الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي"، حسب صحيفة الوطن السعودية.

© REUTERS / Faisal Al Nasser السعودية تتلقى الصاروخ 197... والحصيلة ترتفع إلى 112 قتيلا

وأضاف الربيعة، أن المملكة تطور المجتمعات وأوضاعها المعيشية للدول والشعوب المحتاجة.

وأوضح الربيعة أن السعودية تنفذ مشروعات في سريلانكا وموزمبيق وأوغندا، والأردن والعراق وزامبيا.

وفجر الربيعة مفاجأة بشأن اليمن حيث أنها "أكبر الدول التي استفادت من مشروعات المراكز التعليمية بواقع 8 مشاريع بنسبة 68 % بقيمة 239.201.250 مليون ريال، تلته سوريا بـ9 مشاريع بنسبة 12% بقيمة 44.175.000 مليون ريال".