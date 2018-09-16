بعد الحدث التاريخي... البحرين تشيد بالملك سلمان

أشادت مملكة البحرين، بالمملكة العربية السعودية والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وذلك بعد الحدث التاريخي الذي تم في جدة اليوم الأحد.

ونوهت البحرين، إلى أن رعاية الملك سلمان لاتفاقية جدة للسلام بين إريتريا وإثيوبيا "من شأنھا قیام علاقات إیجابیة، وبناء تعاون مشترك، وتعزیز الأمن والاستقرار في البلدین وفي المنطقة بشكل عام، حسب صحيفة المدينة السعودية.

رئيس وزراء البحرين يشيد بمواقف السعودية ووقفتها القوية مع أشقائها https://t.co/ZT7ipBLaVD pic.twitter.com/c2O52zvhI0 — أخبار السعودية (@KSANews) September 16, 2018

وأكدت البحرين أن ما قام به الملك السعودي "يعكس الدور المحوري والاستراتيجي للمملكة العربیة السعودیة على الصعیدین الإقليمي والدولي".

وشددت البحرین "على تضامنھا التام ووقوفھا إلى جانب المملكة العربیة السعودیة في مساعیھا الرامیة إلى نشر السلام وإرساء علاقات دولیة صحیحة، تقوم على حسن الجوار، واحترام القوانین والمواثیق الدولیة".