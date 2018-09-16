الجامعة العربية ترحب بتراجع "اليوروفيجين" عن عقد مسابقتها الغنائية بالقدس

وأشار الأمين العام في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأحد، إلى أن "القرار يعكس تفهما من جانب القائمين على هذه المنظمة للوضع المعقد لمدينة القدس التي تعد في نظر القانون الدولي خاضعة للاحتلال، ولا يجوز العمل على تغيير الوضع القائم فيها أو تطبيع السيطرة الإسرائيلية عليها عبر استضافة فاعليات ثقافية، مضيفا أن المنظمة اختارت أن تبعد الفن عن السياسة، وهو قرار صائب".
وأشار عفيفي إلى أن عددا من الفاعليات العربية قد تحركت، بتنسيق من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من أجل إحباط المسعى الإسرائيلي لاستضافة مسابقة يورورفيجين-2019 في القدس، مضيفا أن مجالس السفراء العرب قد بذلت ضغوطاً جماعيا في بعض العواصم الأوروبية في نفس هذا الاتجاه.
واعتبر المتحدث الرسمي أن قرار "يوروفيجين" الأخير يكشف عن أرضية يمكن للجانب العربي البناء عليها من أجل حشد الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية.
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